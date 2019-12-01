Para bozdurmak için yolun karşısına koşan çocuğa otomobil böyle çarptı

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havaya fırladı İSTANBUL



- Esenler'de ağabeyinin çalıştığı kuaför dükkanından para bozdurmak için çıkan bir çocuğa araba çarptı. Kazada metrelerce havaya savrulan çocuk, ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, cuma günü saat 21.00 sıralarında Esenler Atışalanı Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, abisinin çalıştığı kuaför dükkanından para bozdurmak için çıkan Ahmet C. (10), yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada cadde seyreden bir otomobil aniden koşarak yola çıkan çocuğa çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen çocuğun yanına gelerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Otomobilin çarptığı çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde çalışma yaptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Küçük çocuğun ayakkabıları olay yerinde kaldı Kaza sonucu ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan çocuğun kaza sonrası olay yerinden iki çift ayakkabısı kaldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan, çocuğa çarpan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobilin çocuğa çarptığı o anlar kamerada Abisinin çalıştığı işyerinden para bozdurmak için çıkan çocuğa aracın çarptığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, caddede çift şeritli trafiğin aktığı ve bu sırada çocuğun yolun karşısına geçmek için yola çıktığı ve sonrasında aracın çarptığı görülüyor. (VB- MB-ÖFA



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