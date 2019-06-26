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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Papaz Ulu Orta Tuvaletini Yaptı, Sosyal Medya Sallandı

- Papaz Ulu Orta Tuvaletini Yaptı, Sosyal Medya Sallandı

papazın tuvaletini yapması detay

( LEFKOŞA ) - Papaz ulu orta tuvaletini yaptı, sosyal medya sallandı LEFKOŞA

Sosyal Medya Kamera Başkent Cep Telefonu 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da bir papazın herkesin gözü önünde tuvaletini yapması şaşkınlığa sebep oldu. Olay, başkent Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu ışıklarının olduğu bölgede yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir papaz, yolun kenarındaki bariyerleri aşarak, yeşil alanda bulunan ağaçların altına tuvaletini yapmaya başladı.
Kimseleri umursamayan papaz, ihtiyacını giderdikten sonra geldiği yoldan geri döndü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Bunu bizden bir imam yapsa memleketi yakarlar" diyerek tepkisini dile getirdi.
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