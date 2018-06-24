Papağanlarıyla oy kullandılar - DENİZLİ

- Ahmet Kevser Kıvılcım çiftinin okula gelmesi - Papağanların görüntüsü - Detay görüntüler ve oy kullanılması - Papağan'ın oy zarfını tutması - Ahmet ve Kevser Kıvılcım çiftinin konuşması - Oğuz Sırlı'nın oy kullanacağı okula gelmesi - Detay görüntüler ve oy kullanılması - Oğuz Sırlı'nın konuşmasıPapağanlarıyla oy kullandılar - Denizli 'de bir vatandaş mehteran kıyafetiyle oyunu kullandı - Pamukkale ilçesinde bir karı koca iki papağanıyla sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.DENİZLİ (AA) - Denizli 'de bir kişi mehtaran elbisesiyle, bir karı koca da papağanlarıyla Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığıa giderek oyunu kullandı.Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00 - 17.00 saatleri arasında sandık başına gitmeye başladı. Bu kapsamda Denizli 'de mehteran başı olarak çalışan Oğuz Sırlı sandığa mehteran kıyafetiyle gitti.Atatürk Ortaokula'na mehteran kıyafetiyle gelen Sırlı'yı gören vatandaşlar cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sırlı daha sonra burada 1087 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Sırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk islam devletlerinin tarih boyunca haçlıların saldırılarına maruz kaldığını söyledi.
Türkiye'nin de şuanda saldırılar altında olduğunu belirten Sırlı, "Onun için vakit Türkiye vakti dedik. Ve herkese mesaj vermeye çalıştık. Onun için akıllı olalım. Ve geleceğimiz için oyumuzu kullandık. Ben mehter başıyım ve giydiğim kıyafete uygun olarak mesaj vermek için sandığa böyle gittim." diye konuştu. - Papağanlarıyla sandığa gittilerPamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Kevser Kıvılcım çifti de evlerinde beslediği papağanlarıyla sandığa gitti.Sultan ve Şakir isimli papağanlarını omuzlarına alan Kıvılcım çifti Pamukkale İlkokuluna giderek burada 2239 numaralı sandıkta oylarını kullandı.Sultan'ın taşıdığı oy zarfını alan Ahmet Kıvılcım oyunu sandığa attı.Ahmet Kıvılcım yaptığı açıklamada, papağanıyla oy kullanmaya geldiğini ifade ederek, "İnşallah kullandığımız oylar ülkemiz için hayırlısı olur. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Her yere papağanımla gidiyorum. Eşimde papağanıyla geldi. Oy pusulasını Sultan taşıdı. Çünkü Sultan benim bir parçam. Onunla beraberiz. İkimiz karar verdik nereye atacağımızı." diye konuştu. Şakir isimli papağanıyla oyunu kulallandığını anlatan Kevser Kıvılcım da papağanlarını hiç yanından ayırmadıklarını söyledi.