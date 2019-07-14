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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Papağanın dondurma ile imtihanı kamerada

Papağanın dondurma ile imtihanı kamerada

Papağanın dondurma tezgahına gitmesi

Sosyal Medya Kamera 

-Papağanın külahı yakalamaya çalışması
-Papağanın külahla kalması

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'de bir papağanın dondurmacının uzattığı dondurmayı yeme çabası görenlerin yüzünü gülümsetti. Dondurmacının papağana yaptığı Maraş usulü dondurma şakası sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Denizli'nin turizm merkezi Pamukkale Travertenleri'ne 'Şakir' isimli papağanıyla giden Mustafa Kıvılcım (16), papağanıyla ören yerini gezdikten sonra buradaki bir kafeye oturdu. Kafede oturduğu sırada papağan, yan tarafta bulunan dondurma tezgahını önüne giderek dondurma yemek istedi. Tezgahın önüne papağanın geldiğini gören dondurmacı, papağana dondurmayı uzatıp geri çekti. Maraş usulü dondurma şakası yapılan Şakir isimli papağan, dondurmayı yakalamaya çalışsa da ağzında sadece külahla kaldı. Birkaç denemenin ardından papağanın yanına gelen dondurmacı Şakir isimli papağana eliyle dondurma yedirdi. Cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise binlerce yorum ve beğeni aldı.
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