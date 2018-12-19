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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Papağana işkenceye tepki

Papağana işkenceye tepki

Papağanın kafesi üzerinde hareketleri, konuşmaları

Muhabbet Hayvan 

-Öksürme sesi, Paşa Baba, Aşkım
-Hadiye Dölek'in Paşa adlı papağana çay içirmesi, meyve yedirmesi
-Dölek'in konuşması
-Refika Dölek'in paşayı sevmesi, ağzıyla çekirdek yedirmesi
-Refika Dölek'in konuşması ve paşayla ilgilenmesi
-Murat Özdemir'in görüntüleri (arşiv)

( MERSİN ) - Mersin'in Erdemli ilçesinde Jako cinsi papağan besleyen Refika Dölek ile torunu Hediye Dölek "Hayvan öyle sevilmez böyle sevilir" diyerek, yaşanan işkence görüntüsüne tepki gösterdi MERSİN

- Jako cinsi papağana işkenceyle Türkiye gündemine oturan Murat Özdemir'e hayvanseverler tarafından tepkiler sürüyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde Jako cinsi papağan besleyen Refika Dölek ile torunu Hediye Dölek papağan işkencesine tepki gösterdi. 15 yaşındaki Hadiye Dölek, "Sosyal medyada cani adamın paylaşımlarını gördüm. Saatlerce ağladım. Hayvan öyle sevilmez böyle sevilir" diyerek, yaşanan işkence görüntüsüne tepki gösterdi. Evde sadece Jako cinsi papağan beslemediğini aynı zamanda muhabbet kuşlarının da olduğunu anlatan Hediye Dölek, "Papağanımızın ismi Paşa. Paşama baktığım gibi muhabbet kuşlarıma da bakıyorum. Kuşlara bakmaktan zevk duyuyorum. Okuldan gelince akşam altını temizliyorum, suyunu veriyorum, yemini veriyorum. Kuşlarımı seviyorum" dedi.
65 yaşındaki Refika Dölek de işkence görüntüsünden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.
Kendilerininde Jako cinsi bir papağan beslediğini, onu oğlu gibi gördüğünü dile getiren Dölek, "Paşa bize geleli 1,5 yıl oldu. Sanki bir oğlum gibi onu çok seviyorum. Evimizin neşesi oldu. Benim gülüm çiçeğim oldu, paşam oldu. Dün o caninin paylaşımını gördüm. Duyduğum kadarıyla gözaltına alınmış. Hayvana öyle bakılmaz" diye konuştu.
Kendisi ise Paşa ismini verdiği Jako cinsi papağanı 'oğlum' diyerek sevdi.
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