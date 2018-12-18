Papağana işkence yapan Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi



- Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra gözaltına alınan Murat Özdemir, hakkında 5199 sayılı “Hayvanları koruma kanunu” kapsamında işlem yapıldıktan sonra polis nezaretinde akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan programla adını duyuran ve dün gece papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Murat Özdemir dün gece gözaltına alınmıştı. Geceyi Beşiktaş Büro Amirliğinde geçiren Özdemir, sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Akıl hastanesine sevkine kara verildi Burada savcılıkça sorgulanan Özdemir, hakkında 5199 sayılı “Hayvanları koruma kanunu” kapsamında işlem yapıldıktan sonra akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için akıl hastanesine sevk edilip rapor alınmasına karar verdi. Savcılık, İstanbul Valiliğine yazdığı yazıda, 5442 sayılı İl idaresi Kanunun 11. Maddesi kapsamında kamu düzen ve güvenliği suçunun önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla şüpheli Murat Özdemir’in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Arka kapıdan gizlice çıkarıldı Öte yandan Özdemir’in savcılık sorgusu sürerken ifadenin alındığı koridora güvenlik nedeniyle geçişlere izin verilmedi. Adliye girişinde bir vatandaşın tepki gösterdiği Özdemir, sorgusunun ardından olası bir saldırı ihtimali karşısında savcılık katında bulunan arka kapıdan gizlice çıkarıldı.

