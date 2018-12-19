Papağana işkence yapan Murat Özdemir adliyeye sevk edildi - İSTANBUL
- Murat Özdemir'in adliyeye sevk edilmesiPapağana işkence yapan Murat Özdemir gözaltına alındı - Papağanına işkence ettiği görüntüleri nedeniyle gözaltına alınan Murat Özdemir adliyeye sevk edildi.İSTANBUL (AA) - Sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine dün akşam gözaltına alınan Murat Özdemir, adliyeye sevk edildi.Daha önce bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, dün akşam saatlerinde, papağına işkence yaptığı görüntüler nedeniyle gözaltına alınarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülmüştü.Geceyi burada geçiren Özdemir, savcının talimatıyla adliyeye sevk edildi.