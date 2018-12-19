Papağana işkence yapan Murat Özdemir adliyeye getirildi - İSTANBUL
- Murat Özdemir'in adliyeye getirilmesiPapağana işkence yapan Murat Özdemir adliyeye getirildiİSTANBUL (AA) - Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasıyla tanınan ve sosyal medya hesabında papağanına yaptığı kötü muamelenin görüntülerini yayımlamasının ardından gözaltına alınan Murat Özdemir, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Özdemir'in, emniyetteki işlemleri tamamladı.Şüpheli Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne getirildi.