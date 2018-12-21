Papağana 42. yaş günü kutlaması Haberi

-Papağandan genel detaylar

-Papağanın konuşması

-Röportaj



( OSMANİYE )- Osmaniye’de petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 42 yaşına giren papağanı için doğum günü düzenledi OSMANİYE



- Osmaniye’de petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 42 yaşına giren papağını için doğum günü düzenledi.

Dr. Sadık Ahmet Alkan Caddesi’nde 32 yıldır petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 42 yaşına giren papağanın doğum gününü çevre esnafı ile birlikte pasta keserek kutladı. Esnafın ilgi gösterdiği doğum günü kutlamasında konuşan petshop işletmecisi Ali İhsan Özsipahi, “Bu papaganı biz 1986 yılında aldık. Aldığımızda 10 yaşındaydı. Şimdi ise 42 yaşında. Bugün 42’nci yaş gününü kutladık. Ona ailemizden birisi olarak bakıyoruz. Fındığından, fıstığına her şeyini alıyoruz. Kendisine en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz” dedi.

Papağanına işkence yaparak ölümüne neden olan Murat Özdemir’i de kınadıklarını ifade eden Özsipahi, “Murat Özdemir denen insan o hayvanı öldürdü. Biz ailecek papağanın ölmesine çok üzüldük. Akıl hastanesinde 21 gün yatacakmış. Bende ona en az 1 yıl vermelidirler. O hayvanı ne istemişde öldürmüş ben anlayamadım. Biz çocukluğumuzdan beri hayvanları seviyoruz. Halende hayvanlarla ilgileniyorum” diye konuştu.



