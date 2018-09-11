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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Pankarta takılan kamyonet aydınlatma direklerini yıktı Haberi

Pankarta takılan kamyonet aydınlatma direklerini yıktı Haberi

-Yıkılmış direkler

Polis Elektrik Direği Bild Polis Ekipleri Aydınlatma Direği 

--Asılı pankartın toplanması
--Yıkılan direk otomobilin üzerinde
--Vatandaşın konuşması

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun’un Bafra İlçesinde belediyenin aydınlatma direğine asılan pankarta takılan kamyonetin kasası direkleri yıktı. Olay Atatürk bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir iş yeri tarafından elektrik direğine bağlanarak asılan pankarta yoldan geçen kamyonetin kasası takıldı. Kamyonetin kasasına takılan pankarta bağlı ipler yolun iki tarafında bulunan belediyeye ait aydınlatma direklerini yıktı.Şans eseri can kaybı yaşanmazken, yolun sağında park halinde bulunan 55 NR 557 plakalı otomobilin üzerine düşen direk otomobilde hasar meydana getirdi.Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu trafiğe kapatırken, YEDAŞ ekipleri de elektrikleri kısa bir süre keserek yıkılan direkleri olay yerinden kaldırdı.Bulvarda bulunan bir esnaf ise, pankartın alçak asılması sonucu kamyonet geçerken takıldığını, durmayıp gittiğini söyledi.

Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor. (ŞU-MAY)
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