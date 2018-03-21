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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Panjurda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - ANTALYA

Panjurda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - ANTALYA

- Panjurda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Mahsur kalan kedinin itfaiye ekiplerince kurtarılmasıPanjurda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Antalya 'da bir apartmanın 4'üncü kat penceresindeki panjurda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kumluca ilçesinde, bir apartmanın 4'üncü kat penceresindeki panjurda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kumluca Merkez Mahallesi Kiremithane Sokak'ta bulunan bir apartmanın dördüncü kat penceresinin panjurunda mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kedinin panjur korumasının üzerinden indirilebilmesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Apartmanın önüne gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi ekipleri, gerekli hazırlıkları yaparak itfaiye merdiveniyle kedinin bulunduğu pencere panjuruna ulaştı. İtfaiye eri tarafından bulunduğu yerden alınan kedi, güvenli şekilde indirildi.İtfaiye görevlisinin elinden atlayan kedi, gözden kayboldu.

İtfaiye Merdiveni Polis Polis Ekipleri 

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