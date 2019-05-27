Panjur takılırken düşen yuvadaki 4 güvercini, şırıngayla besleyerek hayatta tutmaya çalıştı

-Güvercinlerin şırınga ile beslesmesi

-Arife Yanık röp.

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( ANTALYA -ÖZEL)- Alt kattaki çamaşır teline takılan yuvadaki yavru güvercinler, hayvansever tarafından şırıngayla beslendi ancak hayata tutunamadı- Antalya Candostları Koruma Ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık: “Bu kadar küçük yavruları yaşatmak neredeyse imkansızdı” ANTALYA



- Antalya’da panjur yapılırken düştüğü iddia edilen güvercin yuvasının içerisindeki 4 yavru, annesiz kalınca bir hayvansever tarafından şırıngayla bebek gibi beslendi ancak yaşama tutunamadı. Edinilen bilgiye göre, Kepez Mazı Dağı bölgesinde bir apartmanın 4. katındaki evin balkonuna yuva yapan güvercinin yuvası, iddiaya göre balkonda yapılan panjur çalışmasından dolayı bir alt kattaki evin balkonunda bulunan çamaşır tellerine takıldı. Ev sahibi içerisinde 4 yavru güvercinin bulunduğu yuvayı içeri alırken durumu Antalya Candostları Koruma Ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık’a bildirdi. Evin olduğu yere gelen Yanık, bir süre etrafta yavruların annesini aramaya başladı.

Bulamayınca yavruları yuvalarıyla birlikte evine götüren Yanık, şırıngayla onları beslemeye başladı.

İki gün boyunca Yanık tarafından hayatta tutulmaya çalışılan yavrular ne yazık ki yaşama tutunamadı. “Yaşatmak imkansızdı” Olayı anlatan Arife Yanık, panik içerisinde bir vatandaşın kendisini aradığını belirterek eve gittiğini ve bölgede birçok yuvanın yerde bozulmuş halde gördüğünü söyledi.



Yavruları alınca hemen annesini aradığını anlatan Yanık, “4 bebek yumurtadan çıkmış, 2 tane de yumurta vardı ve onları eve getirdik. 2 gün boyunca gece gündüz biberonla besleyip hayatta tutmaya çalıştık ama bir anne olamayacağımız için maalesef hepsi öldü” dedi.

Yuvanın panjur yapımı sonrası düştüğünü ileri süren Yanık, “ İnsanlar panjur yaptırabilirler, balkonlarını kapatabilirler ama en azından kuş yuvaları varsa o bebeklerin büyümelerini bekleyebilirler. O yuva kocaman bir yuva ve görmemeleri imkansız. Belki panjuru yapanlar attı, belki ev sahibi bilemiyoruz ama gerçekten vicdansızca bir şeydi. Muhtemelen anneleri de sürekli onları aramıştır. Elimizden bir şey gelmedi, bu kadar küçük yavruları yaşatmak neredeyse imkansızdı” ifadelerini kaydetti.

“Onlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz” Binalaşma sebebiyle güvercinlerin yuva yapacak alan bulmakta zorlandığına da vurgu yapan Yanık, “Biz onların yaşam alanını işgal etmiş durumdayız. Ağaçları kesip yerine bina yapıyoruz, sonra onlar ağaç bulamayıp balkonlarımıza yuva yaptığı zaman da kızıyoruz. Burada bir denge olmalı. Biz onların yaşam alanını işgal ediyorsak, onlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz” diye konuştu.



