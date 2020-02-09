Paniğe yol açan hastane yangını söndürüldü: 37 yetişkin, 42 bebek tahliye edildi Haberi

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'de özel bir hastanenin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından söndürüldü. Can pazarının yaşandığı yangında tahliye edilen 37 yetişkin hastanın yanı sıra 42 bebeğin de tahliye edildiği öğrenildi. İzmir'in Konak ilçesi Üçyol semtinde bulunan 7 katlı özel bir hastanenin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Teknik departman kısmından çıktığı düşünülen yangın büyük paniğe yol açarken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada bulunan hastaların tahliye işlemi de sona erdi. Tahliye edilen 37 yetişkin hastanın yanı sıra 42 bebeğin de tahliye edildiği belirtildi. Hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Olayın görgü tanıkları, yangın nedeniyle korkuya kapıldıklarını belirterek, itfaiye ekibinin başarıyla yangını söndürdüğünü söyledi.



"Zarar gören hasta yok" Hastanenin başhekimi Dr. Nuri Nasır, yangınının sadece çatı bölümünü etkilediğini, yangında zarar gören hastanın bulunmadığını kaydetti.

Nasır, "Bugün 10.30 sıralarında, hastanenin teknik bölümünün bulunduğu çatı tarafında bir yangın çıktı. Yangın ekiplerimiz, itfaiye ekibi hızla müdahale etti. Tedbiren, tüm hastalarımızı, grubumuzun bağlı olduğu hastanelere naklettik. Hastane afet planı ve hazırlığımız vardı. Hastane afet planına uygun bir şekilde tüm hastalarımızı sağlıklı bir şekilde naklettik. Hiçbir hasta zarar görmedi, tedavilerine devam ediliyor. Yangın, hastanenin üst katına sirayet etmedi, çatı katı ile sınırlı kaldı. Yeni doğan yoğun bakım servisinde 42 bebeğimiz vardı. 42 bebeğimizin tamamını sağlıklı bir şekilde tahliye ettik. Erişkin yoğun bakımda yatan 27 ve diğer bölümlerde yatan 10 hastamızı da tahliye ettik. Yangın sebebi araştırmalar sonucunda anlaşılacaktır. Yangın kontrol altında. Çatı katında teknik cihazlar bulunuyordu, kullanım alanı değildi" açıklamasını yaptı. (CA-



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