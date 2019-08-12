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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Paniğe Kapıldı Ters Şeritten Gitti

- Paniğe Kapıldı Ters Şeritten Gitti

Ters giden araç

( LEFKOŞA ) - Paniğe kapıldı ters şeritten gitti LEFKOŞA

Sosyal Paylaşım 


- KKTC’de bir sürücü, Lefkoşa’dan Yılmazköy’e 130 km hızla ters istikamette gitmesi görenleri hayrete düşürürken, görüntünün ardındaki gerçek ise şaşırttı. Bayramın ikinci gününde KKTC’de Yılmazköy’den Lefkoşa'ya doğru giden bir sürücü, bir anda karşı yönden beyaz aracın 130 km hızla gitmesini görünce telefon ile o anları kayıt altına alarak sosyal paylaşım sayfasında paylaştı. Şaşırtan görüntüyü internette yayıldıktan sonra görüntünün ardındaki gerçek ise şaşırttı. Ters şeritten giden kişi olduğunu iddia eden kişi yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar ben İ.KE, ters şeritten giden kişiyim. Beni videoya çeken arkadaş az ilerde Alayköy çemberinde bekleyen ambulansı da görmüştür, o gördüğünüz arabada solunumu kesilen yaşlı bir babayı ambulansa yetiştirmeye çalışan bir evladın panik içinde mecburen ters şeritten gitmek zorunda kalan aciz bir evladın feryadıydı” dedi.

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