Panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - İSTANBUL
- 112 acil sağlık ekiplerinin kaza yerine gelmesi - Trafik polislerinin yol güvenliğini sağlaması - Kaza bölgesinde emniyet şeridi çekilmesi - Kazaya karışan panelvandan detay İstanbul 'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.Osman Mat yönetimindeki 34 VGF 84 plakalı panelvan, Katar Caddesi Reşitpaşa mevkisinde, Bülent Turan'ın kullandığı 34 CJU 047 plakalı otomobille çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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