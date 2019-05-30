Pancarda gecikmeli çapa başladı İzle

- - İşçilerin tarlada çalışması

- - İlk çapanın işçiler tarafından yapılması

- - Genel detaylar

- - Çiftçilerden Anıl Okumuş Röp.

- - Çapa yaparak okul harçlığını çıkardığını ifade eden Lise 2 öğrencisi

- Muhammed İbal

- - Arşiv Görüntü



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Bulanık ilçesinde yağışlar nedeniyle bir ay gecikmeli ekimi gerçekleştirilen şeker pancarında mevsimlik işçiler tarafından çapaya başlandı. Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, şeker pancarını bir ay gecikmeli çapaladı. Ramazan ayında ilk çapayı gerçekleştiren çiftçiler, pancarda bu sene beklenen verimi alamayacaklarını ifade ettiler. Çiftçilerden Anıl Okumuş, işçilerle birlikte çapa yaptıklarını söyledi.



Bu sene ilk çapayı yaptıklarını ve mağdur durumda olduklarını ifade eden Okumuş, “Ramazan ayındayız. Bir an önce işlerimizin tamamlanmasını istiyoruz. Şu anda 15-20 işçi çalışıyor. Yazın daha sıcak bir hava olacak ve daha ikinci ile üçüncü çapamız var. Durumlar şu anda kötü. Pancarın şu anda çok büyümesi gerekiyordu. Pancar şu anda yok. Geçen sene ile bu seneyi kıyaslayınca pancar bu sene yeni ekilmeye başlandı. Daha ekilmeyen pancar var. Yağışlardan dolayı birçok yer boş, ekilmemiş durumda” dedi.

Çapa yaparak okul harçlığını çıkardığını ifade eden lise öğrencisi Muhammed İbal ise, “Lise 2’ye gidiyorum. Yaz tatilinde pancar işçisi olarak çalışıyorum. Aileme yardım ediyorum. Başka bir yere gitmiyorum. Okul masraflarımı pancardan çıkarıyorum. Bu arada orucumu da tutuyorum. Annem beni göndermek istemiyor, ama zorla geliyorum. Okul masraflarımı çıkarıyorum. Durumumuz pek iyi değil” diye konuştu.



