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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Pancar çiftçisinin mağduriyeti gideriliyor

Pancar çiftçisinin mağduriyeti gideriliyor

Çiftçinin konuşması

Sosyal Medya Fabrika Şeker Fabrikası Hükümet Kar Yağışı 

-Fabrika yetkilisi konuşması
-Şeker fabrikasından detay

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hurman Mahallesi’nde sökümü tamamlanan ancak yağan kar nedeniyle çiftçiler tarafından fabrikaya teslim edilemeyen şeker pancarının taşınmasına başlandı. KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hurman Mahallesi’nde sökümü tamamlanan ancak yağan kar nedeniyle çiftçiler tarafından fabrikaya teslim edilemeyen şeker pancarının taşınmasına başlandı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hurman Mahallesi’nde pancar hasadı yapan çiftçi İsmet Özdemir, toplanan pancarın üzerine kar yağdığı için sosyal medya aracılığı ile mağdur olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından şeker fabrikası ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri mağduriyetin giderilmesi için bölgeye geldi. Kar yağınca paniğe kapıldığını ve sosyal medyada paylaşım yaptığını dile getiren çiftçi Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde havalar birden soğudu ve yoğun bir kar yağışı gerçekleşti. Sökümünü yaptığımız pancarlar kar altında kaldı. Şuanda devletimiz, hükümetimiz ve Mutlucan Şeker Fabrikası'nın yetkilileri yanımızda oldu ve tarlada kalan pancarların fabrikaya götürülmesi için çalışma yapıyor. Gelecek yıl da pancar ekeceğim. Kar yağınca paniğe kapıldım ve sosyal medyada paylaşım yaptım. Şimdi yapılan işleri takdir ediyorum. Tarım ve Orman Müdürlüğü il ve ilçe müdürlüğü, şeker fabrikası yetkililerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra ortak çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Pancar yine ekeceğim. Kar altında kalmıştı, korkmuştum ama bir sorun olmadı. Devletimiz, hükümetimiz yanımızda oldu bize sahip çıktı. Bundan sonra da kar yağmaz inşallah, tüm çiftçilerimiz pancarlarını fabrikaya teslim ederler. Kar altında kalan pancarların kaldırılması için Afşin Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, Şeker Fabrikamız kamyon ve tır gönderdiler. İş makineleri ile pancarlar yükleniyor. Bir sorun yok" dedi.
Mutlucan Şeker Fabrikası Ziraat Bilim Yetkilisi Emer Mert ise, "Şeker fabrikası olarak pancar alımlarımızı belli bir program dahilinde yapıyoruz. Fabrikamız şeker pancarını işlemekte. Oluşan aksaklıkları çiftçilerimiz ve yetkililerimiz ile birlikte el birliğiyle gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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