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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pamukkaleli çocuklar şenliğe koştu

Pamukkaleli çocuklar şenliğe koştu

Etkinlikten genel görüntüler

Yarış Çocuk Şenliği Harekete Geç 

-Çocukların çeşitli oyunları oynamaları
-Palyaçoların çocukların yüzlerini boyamaları
-Dans gösterileri
-Vatandaş röportajı

( DENİZLİ )- Pamukkale’de "Mahallemizde Şenlik Var" etkinliği DENİZLİ

- Denizli Pamukkale Belediyesi "Mahallemizde Şenlik Var" çocuk şenliğinin ilkini Pamukkale Mahallesi'nde yaptı. Etkinlikte çocuklar oynadıkları oyunlar ve sunulan gösteriler ile doyasıya eğlendi. Yaz aylarında özellikle kent merkezinin dışında kalan mahallelerde çocukların aileleri ile birlikte eğlenmeleri için Pamukkale Belediyesi harekete geçti. "Mahallemizde Şenlik Var" sloganı ile başlayan çocuk şenliklerinin ilki, Pamukkale Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahallede bulunan pazar yerinde kurulan şenlik alanına, onlarca çocuk akın etti. Alanda şişme oyun parkları, ikram çadırları ve ailelerin çocuklarını oynarken izleyebilecekleri oturma alanları kuruldu. Müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, farklı yarışmalar ve aktivitelerle de doyasıya eğlendi. Bazı yarışmalara çocuklar aileleri ile katılarak beraber yarıştı. Özellikle aileler çocuklar için mahallelerinde yapılan bu şenlik için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye ve Pamukkale Belediyesi'ne çok teşekkür etti. Çocukların özellikle palyaçolar ile birlikte yüzlerini boyayan ve halat çekme gibi geleneksel oyunları büyük bir zevkle oynamaları dikkatlerden kaçmadı.
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