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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Pamukkale'ye Orta Doğu ülkelerinden büyük ilgi - DENİZLİ

Pamukkale'ye Orta Doğu ülkelerinden büyük ilgi - DENİZLİ

- Pamukkale'ye Orta Doğu ülkelerinden büyük ilgi - Toplantıdan detay - Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı Yatırım Danışmanı ve yatırımcı Abdülaziz Jaber ile röportaj - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı MENA Ülkeleri Koordinatörü Mustafa Göksu'nun konuşması - Denizli Valisi Hasan Karahan'ın konuşması - GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ile röportajPamukkale'ye Orta Doğu ülkelerinden büyük ilgi - GEKA, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden 27 şehrin seyahat acentesi temsilcileri ile Türk turizm temsilcilerini Denizli 'de bir araya getirdiDENİZLİ (AA) - Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden gelen turizm acentesi temsilcileri, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Denizli 'de Türk turizmcilerle ikili görüşme yaptı.MENA ülkelerinin 27 farklı şehrinden seyahat acenteleri, tur operatörleri ile gazeteciler, "Termal ve Sağlık Turizmi" toplantısı kapsamında Karahayıt'taki bir otelde Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türk Hava Yolları (THY), Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, MENA ülkelerinden tur operatörleri ile yatırımcılar, bölgede turizm imkanlarını görüştü.Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden seyahat acenteleri temsilcileri, gazeteciler ve yatırımcıları Denizli 'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Toplantının amacının Denizli ve bölgesinin MENA ülkelerinde daha fazla tanıtılmasını sağlamak olduğunu dile getiren Akdoğan, şunları söyledi:"GEKA olarak mali ve teknik desteklerin dışında bölgemizi uluslararası alanda tanıtacak çalışmalara imza atmaktayız. Bu çalışmalardan biri de MENA ülkeleri dediğimiz Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden seyahat acentelerimiz, basın mensuplarımız, otel temsilcilerimizi burada ağırlıyoruz. Başbakanlığımıza bağlı Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımız ve Zafer Kalkınma Ajansımızla işbirliği ile bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Pamukkalemizi, Denizli mizi uluslararası alanda tanıtmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda özellikle Pamukkale bölgesindeki otellerimizle karşılıklı görüşmeler planladık. Bu plan çerçevesinde yapılan görüşmelerde yeni anlaşmalara imza atıldı. Bu ülkelerden daha çok turist çekmeyi planlıyoruz. Çünkü bölgemizin potansiyeli çok yüksek. Sanayi ve tekstilin yanı sıra termal turizm alanında da, kültür turizmi alanında da çok önemli değerlere sahibiz. Hierapolis, Laodikya, Tripolis, Pamukkale gibi cennet bir bölgeye sahibiz. Bunların daha fazla tanıtılmasını amaçlamaktayız."Akdoğan, gelen konukların Pamukkale'deki tesislerle görüşme yaptığı gibi burada yatırım amaçlı görüşmelerin de olacağına işaret ederek, önümüzdeki yıllarda bunun yansımalarını göreceklerine inandığını kaydetti.
Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı Yatırım Danışmanı ve yatırımcı Abdülaziz Jaber ise yaklaşık 9 yıldır Karadeniz ve Trabzon'a ülkesinden ziyaretçi getirdiğini aktararak Denizli 'nin de turizm açısından potansiyelinin yüksek olduğunu gördüğünü belirtti.
Denizli Valisi Hasan Karahan da Denizli 'nin turizm bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğunu, Arap ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistlerin artık Karadeniz dışında Pamukkale'yi de tercih edecek olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kültür Turizmi Uluslararası Özel Sektör Termal Turizm Basın Mensupları 

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