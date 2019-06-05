Pamukkale’ye bayramda turist akını

-turistlerden görüntü

-ören yerinden detaylar

-travertenlerdeki turistlerden görüntü

-fotoğraf çekinen turistler



( DENİZLİ -ÖZEL) DENİZLİ



- Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale’de bayram tatilinde yoğunluk yaşanıyor. Denizli’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğradı. Dört mevsim ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Pamukkale, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi odağı oldu. Yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Pamukkale, 9 günlük bayram tatilinde yerli turistleri de ağılıyor. Hierapolis Antik Kenti ve bin 800 yıllık antik tiyatro, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Dünyada eşi benzeri olmayan beyaz travertenlerde yürüyen ziyaretçiler, ardından antik kent içerisindeki şifa dağıtan antik havuzda tarihin içinde yüzmenin tadını çıkarıyor.

