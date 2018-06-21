Pamukkale ve Afrodisias Çin’de tanıtılacak İzle

-Çekim ekibinden Tiffany Lau'nun tercüman eşliğinde konuşması

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( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Çin televizyonu Denizli ve Aydın illerde çekimler gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılının Çin’de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi kapsamında Çin’de tanıtım faaliyetleri başlatıldı. Bu kapsamda Çin’in Hong Kong kentinde yayın yapan ülkenin ulusal kanallarından TV B, gezi programı çekimi için Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda Türkiye’ye geldi. Çin medyasının en çok izlenen kanallarından olan televizyonun çekim ekibi, Miss Hong Kong 2016 birincisi Tiffany Lau ve ünlü televizyon yüzü Kamanms Kong ile ülkenin çeşitli yerlerinde çekimler yaptı. Önce İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerinin çekimlerini tamamlayan ekip sonrasında Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti’ni ve Denizli’nin Pamukkale bölgesini gezerek, tanıtım çekimlerini tamamladı. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) ev sahipliğinde Pamukkale ve Afrodisias’a gelen ekip, üç gün boyunca çekim yaptı. Ekip, Afrodisias Antik Kenti ve Hierapolis Antik Kenti’ni GEKA rehberliğinde gezerek, kent hakkında bilgi aldı. Ekip, Pamukkale travertenlerinde ve Hierapolis Antik Havuzu’nda da çekimler gerçekleştirdi. Travertenlerde ve havuzda Tiffany Lau ve Kamanms Kong aracılığıyla bölgenin güzelliklerini ekrana taşıyacak olan ekip, çekim aralarında ise Türk kültürünü tanıma fırsatı bularak, Türk mutfak kültürüne ait yemeklerin tadına baktı. Öte yandan ekibin tercümanlığını ise Ali Karcı yaptı. "Türk kültürünü ve Türk yemeklerini çok sevdik" Miss Hong Kong 2016 birincisi Tiffany Lau, Türkiye’de olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Hong Kong’dan ilk Türkiye’ye geldik. Türk Hava Yolları sponsorluğunda önce İstanbul’a, sonrasında Denizli’ye geldik. Dün Afrodisias, bugün de Hierapolis Antik Kenti’nin keyfini çıkardık. Tüm bunlar GEKA’nın sponsorluğunda oldu. Türk kültürünü ve Türk yemeklerini çok sevdik. Türkiye çok harika, insanları çok cana yakın" dedi.

Ekip, Pamukkale’nin ardından Kapadokya çekimleri için Nevşehir’e yola çıktı.

