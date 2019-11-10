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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Pamukkale Üniversitesi’nde Atatürk’ü Anma Töreni düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi’nde Atatürk’ü Anma Töreni düzenlendi

Rektörlük önünde bulunan idari birimcilerden farklı açılarda görüntü

Anma Töreni Saygı Duruşu İstiklal Marşı Öğrenciler Irak 

-Çelenk sunumundan görüntü
-Siren ile saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması
-farklı açılardan drone görüntüsü

( DENİZLİ )- Pamukkale Üniversitesi’nde 09.05’te hayat durdu DENİZLİ

- Denizli Pamukkale Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Rektörlük Binası önünde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni düzenledi.
Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlük Binası önünde düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saat 09.05’te sirenle başlayan anma törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi ile birlikte dekanlar, idari yöneticiler, akademisyenler ve öğrenciler iştirak etti. Saygı duruşunun ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatıma Akyüzlüer’in şefliğini yaptığı Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu’nun tüm katılımcılarla birlikte okuduğu İstiklal Marşı ile tören sona erdi.
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