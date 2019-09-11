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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pamukkale Turizm’in sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Pamukkale Turizm’in sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Aile üyelerinin başsağlığı dileklerini kabul etmesi

Başsağlığı Cenaze 

-Tabuttan görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutun taşınmasından detay

( DENİZLİ )- Denizli’nin sevilen isimlerinden Cafer Sadık Bababalım toprağa verildi DENİZLİ

- İzmir’de hayatını kaybeden Denizlili iş insanı Cafer Sadık düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.İzmir’de tedavi gören 92 yaşındaki Cafer Sadık Bababalım, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Pamukkale Turizm’in kurucusu ve sahibi Babalım için ikindi namazına müteakip Pamukkale ilçesi Denizli Müftü Ahmet Hulisi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.
Babalım gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bababalım Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta toprağa verildi.

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