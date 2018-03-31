Pamukkale, termal turizmde Türkiye'de 1 numara olacak Haberi

-Başkan Gürlesin röp.

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-Pamukkale traverter görüntüleri



( DENİZLİ )- Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin: “Yatırım yapmak isteyenlerin bu bölgeye dikkati çekmek istiyorum”- “Karahayıt’ın özel bir bölge olduğunu düşünüyorum” DENİZLİ



- Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 25-250 derece arasında olan sıcak suları, mineral özellikleri, tarihi, doğası ve kültür özellikleri ile Karahayıt’ın özel bir bölge olduğunu kaydederek, “Bundan dolayı da yatırım yapmak isteyenlerin bu bölgeye dikkati çekmek istiyorum” dedi.

Başkan Gürlesin, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından Pamukkale ilçesi Karahayır ilçesinde gerçekleştirilen Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin (MENA) 27 farklı şehrinden seyahat acenteleri, tur operatörleri ile gazetecilerin yer aldığı“Termal ve Sağlık Turizmi” programına katıldı.

Toplantı sonrasında bölge ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gürlesin, Karahayıt’ın yurt ve dünya genelinde termal sağlık turizmi anlamında yerine dikkat çekti. Bölgenin gelişmesi ve tanıtılması noktasında belediye olarak ciddi yatırımlar yapıldığını anımsatan Başkan Gürlesin, “Körfez ülkelerinden gelen 57 yatırımcı, tur operatörü ve seyahat acentesi yetkililerini ağırladık. Termal sağlık turizminde Pamukkale ilçesi olarak bizler ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bunu da tabi bakanımız, milletvekillerimiz, valimiz ve bizlerin dikkat çekmek anlamında ciddi yatırımları var. Bu bölgenin tanıtılması ve yatırım alınması anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgenin gerçekten özel bir bölge olduğunu düşünüyorum. Pamukkale İlçe Belediye Başkanı olarak bizler göreve geldiğimiz günden itibaren bu bölgede daha iyiye nasıl gideriz, daha fazla turist nasıl çekeriz düşüncesindeyiz. Aynı zamanda termal sağlık turizminde de Türkiye’de 1 numara olmak istiyoruz” diye konuştu.

“Belediye Başkanı ve iş adamı olarak yatırım yapmak isteyenlere çağrıda bulunuyorum” “3 yıl önceki Karahayıt ile bugün gelinen nokta çok farklı termal sağlık turizmi anlamında. 5 yıl, 10 yıl sonrasında ise bugünden de çok farklı olacak” diye Başkan Gürlesin açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Dünyada da önde gelen merkezlerden biri nasıl oluruz diye koşturuyoruz. Bu anlamda 25-250 derece arasında olan sıcak suları ile suların mineral özellikleri, tarihi, doğası ve kültür özellikleri ile bu bölgenin özel bir bölge olduğunu düşünüyorum. Bu bölgenin tabi daha değerli bir hale gelmesi için ilçe Belediye Başkanı olarak bizler yatırımların önünün açılması, bölgenin görselliğinden tutun termal sağlık turizmi anlamında özellikleriyle ve yapılması gereken yatırımlar ile öne çıkması gerekiyor. Bu konuda da yürüyüş, bisiklet yollarıyla ile kent ormanı ile mimari anlamda mastır planları ile bu bölgeye gerçekten ciddi yatırımlarımız var. 3 yıl önceki Karahayıt’da bugün gelinen nokta çok farklı termal sağlık turizmi anlamında. 5 yıl, 10 yıl sonrasında ise bugünden de çok farklı olacak. Ben buradan bir Belediye Başkanı ve iş adamı olarak yatırım yapmak isteyenlere çağrıda bulunuyorum, özellikle bu bölgenin yatırım yapılabilecek bir bölge olduğunu ve bu bölgenin gerçekten değerli bir noktaya gitmekte olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da yatırım yapmak isteyenlerin bu bölgeye dikkati çekmek istiyorum.”

