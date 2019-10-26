Pamukkale’nin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi



- UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan ve travertenleri ile ünlü ‘Pamukkale’ ve Hierapolis antik kentinin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Denizli Pamukkale’nin meşhur travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’nin cezbeden manzarası İhlas Haber Ajansı



tarafından drone ile havadan görüntülendi. Havuz içerisindeki suyun rengi ise görüntüsü ile kendine hayran bıraktı. Hierapolis antik kenti Roma döneminden sonra Bizans döneminde de çok önemli bir merkez haline gelen Hierapolis antik kenti bugün ayakta kalmayı başaran tiyatrosu ve yer yer göze çarpan sütunları ile ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Denizli’ye gelen turistler Hierapolis’i ve Pamukkale’yi hayranlıkla dolaştıkları gözlendi.



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