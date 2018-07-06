Pamukkale’den havalanan balon sanayiye indi



- Denizli’nin kültürel mirası Pamukkale'den 11 yolcusuyla havalanan sıcak hava balonu hava muhalefeti nedeniyle sanayiye iniş yapmak zorunda kaldı. Özel bir firmaya ait sıcak hava balonu 11 yolcuyla Pamukkale travertenlerinin aşağısındaki otoparktan havalandı. Travertenler üzerinde gezinen balon havalandıktan yaklaşık 1 saat sonra inişe geçmek istedi. İnişini gerçekleştiremeyen balon hava muhalefeti nedeniyle kent merkezine doğru yol almaya başladı.

Balonun pilotu 11 yolcusunu Sümer Mahallesi 3. Sanayi Bölgesi'ndeki boş bir arsaya sorunsuz bir şekilde indirdi. Balonda bulunan turistler ise minibüslerle konakladıkları otellere gönderildi.

