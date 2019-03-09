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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pamukkale’de ‘Güney’ rüzgarı esti

Pamukkale’de ‘Güney’ rüzgarı esti

Yusuf Güney'in sahnede şarkı söylemesinden farklı planlarda detay

Yarış Açılış Töreni Diyalog Irak 

-Konsere katılanlardan farklı planlarda görüntü
-Katılımcıların şarkılara tempo tutması
-Yusuf Güney'in 4 yaşında sahneye gitar ile çıkan çocuk ile arasındaki diyalog
-Vatandaşlar ile röp.

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin açılışının ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Yusuf Güney Denizlileri coşturdu. Bir birinden renkli manzaraların yaşandığı konserde dinleyiciler kendilerini müziğin ritmine kaptırarak unutulmaz bir akşam yaşadı. Pamukkale Belediyesi tarafından Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki dağlık alanda yaptırılan Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin açılışına katılan konser açılış töreni sonrası sahne aldı. Bir birindne güzel şarkılar seslendiren Güney’e konsere katılanlar da zaman zaman eşlik etti. Denizlililerin yediden yetmişe Güney’i dinlemek için adeta konser alanına akın etti. Binlerce kişinin katıldığı konserde Güney yaklaşık 1 saat sahne aldı. Konser esnasında elinde gitar ile sahneye çıkan 4 yaşındaki bir çocuk ile güney arasında geçen diyalog ise herkesi güldürdü. Çocuğa gitarı nasıl tutulması ve çalması gerektiğini öğreten Güney zaman zaman zor anlar yaşadı. Konsere katılanlar ise kendilerini müziğin ritmine bırakarak unutulmaz bir akşam yaşadı. Konserde Güney kendi parçaları ile birlikte bir çok şarkıyı söyleyerek katılımcıları coşturdu. Konsere katılanlar ise ellerinden cep telefonları Güney’i görüntülemek için adeta bir birleri ile yarıştı. Konser yaklaşık 1 saat sürdü. Konserin sonunda ise Güney etkinlikte emeği geçen başta Pamukkale Belediye başkanı Hüseyin Gürlesin olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.
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