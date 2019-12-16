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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pamuk Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü

Pamuk Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü

IĞDIR-DOĞUBAYAZIT KARAYOLU VE PAMUK GEÇİDİNDEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

Kar Yağışı 


- Iğdır-Doğubayazıt karayolunda bulunan Pamuk Geçidi kar yağışı ile beyaza büründü. Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 18. kilometresinde bulunan Pamuk Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolunda kar ve sisten dolayı görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, Iğdır merkezde ise kar yağmadığı görüldü.

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