Palyatif hasta ve yakınlarına müzikli moral İzle

-Müzik dinletisini gerçekleştiren öğretmenlerle röportajlar

-Hasta yakınlarıyla röportajlar

-Müzik dinletisi, öğretmenlerin hastanedeki konseri

-Programı izleyen hastane yöneticileri, sağlık personeli ve hastalar ile yakınları

-Etkinlikte oynayan sağlıkçı gençler

-Dinletinin sonunda hastane yöneticilerinin öğretmenlere hediye vermesi



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesinde 4 yıl önce kurulan palyatif bakım merkezinde düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle, hasta ve yakınları ile refakatçilerinin moralleri yüksek tutulmaya çalışılıyor. Hastane idaresi tarafından zaman zaman düzenlenen müzik dinletisi etkinliklerine gönüllü olarak katılan öğretmenler, palyatif merkezinde kalan hasta yakını ve refakatçilerine moral ve motivasyon sağlıyor. Müzik dinletisi etkinliğinde, öğretmenlerin seslendirdiği şarkılara zaman zaman hasta yakınları da eşlik ediyor. Stajyer öğrenciler ise hareketli şarkılar da oynadıkları oyunlarla etkinliğe destek sağlıyor. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu ile hastanenin diğer yöneticileri ve sağlık personeli de düzenlenen müzik dinletisi ve sosyal etkinliklerde hasta ve hasta yakınlarını yalnız bırakmıyor. Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, hastane bünyesinde kurulan 15 yataklı palyatif bakım merkezinde kalan hastaların daha çok kanser tedavisi gören, yaşlı, bakıma muhtaç olan ve yatak yarası gibi hastalıkları bulunan, uzun dönem yatan hastalar olduğunu söyledi.



Uzm. Dr. Küçükbuzcu, “Bu merkezimizde çok uzun süre yatan hastalarımız olmakta ve tedavilerine göre yatma süreleri değişmektedir. Yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren palyatif bakım merkezimizde kurulduğu günden bu yana yatan hastalarımız da bulunuyor. Birçok hastamız aylarca burada yatıyor. Sadece onlar değil, hastalarımıza refakat eden yakınları da burada uzun bir süre kalmak durumunda kalıyor. O yüzden de hasta yakınlarımızın, refakatçilerimizin moral ve motivasyonunun yüksek tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Hasta refakatçilerimizin moral ve motivasyonunu yüksek tuttuğumuzda bu hastaya da dolaylı olarak fayda sağlıyor. Biz bunu, hastaların bu şekilde bakımının daha iyi olduğunu da gözlemledik. Bu yüzden hem hastalarımız, hem de hasta yakınlarımız için bu tür çeşitli sosyal kültürel ağırlıklı programları bir süredir devamlı olarak düzenliyoruz” dedi.

"Bu tür etkinlikler hastalarımız için bir terapi gibi oluyor" Öncelikle düzenleyecekleri etkinlikler için aylık bir çalışma programı hazırladıklarını vurgulayan Dr. Küçükbuzcu, palyatif bakım merkezinde her hafta hasta ve yakınları için farklı bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Gönüllü müzik öğretmenlerinin katıldığı müzik dinletisi etkinliklerinin yanı sıra, sinema günleri, iş uğraş terapisi, vaizlerin katılımıyla manevi destek programları da düzenlediklerini anlatan Dr. Küçükbuzcu, “Buradaki hastalarımız çok uzun süreler merkezimizde kaldığı için artık bizden birisi gibi oluyor, bizim bir çalışanımız gibi, hastanede sürekli kalan birisi gibi düşünmek gerekiyor. Bu yüzden, bu tür sosyal kültürel etkinliklerle desteklenmeleri gerekiyor. Ayrıca, bu tür etkinlikler hastalarımız için de bir terapi gibi oluyor. Bu düşünceden yola çıkarak bu tarz etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerden hastalarımız ve hasta yakınlarımız da duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Bu anlamda, müzik dinleti programlarımıza katılan gönüllü öğretmenlerimiz başta olmak üzere düzenlenen etkinliklerimize destek veren, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Müzik dinletisi etkinliklerine gönüllü olarak katılan Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Tayfun Korkmaz, “Palyatif bölümünde yatan hastaların refakatçilerine biraz da olsa güzel vakit geçirtebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada keyifli vakit geçirebiliyorlarsa ne mutlu bize. Onların güzel yüzünü görünce biz de çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı. Çaldığı enstrüman ve seslendirdiği şarkılarla etkinliklerin diğer gönüllüsü Doğanbey Lisesi Fizik Öğretmeni Vahide Eren de, “Uzun süre yatan hastalar var burada ne yazık ki. Öncelikle hepsine şifa diliyoruz, en ufak mutluluklarına bir katkımız olabildiyse, moral verebildiysek ne mutlu bize. Hastane yönetimimize de bu tür etkinlikleri düzenlemelerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



