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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev böyle yandı Video

Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev böyle yandı Video

Yangın yerinden görüntü

Palet İmalathanesi Bild Geri Dönüşüm İmalathane 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet imalathanesi ve geri dönüşüm tesisi olarak faaliyet gösteren işletmede çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı. Olay gece saatlerinde Gebze Balçık Mahallesi’nde bulunan palet imalathane ve geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre imalathanede işçilerin kaldığı ve depo olarak da kullanılan konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelere sıçrayan alevlerin hızla büyüdüğünü gören işletme görevlileri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan konteynerlere müdahale ederek söndürdü. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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