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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Yangından görüntü

Fabrika Jandarma Bild Trol 

-Ekiplerin söndürme çalışmalarından görüntü
-Detay

( KOCAELİ )- Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 22.30 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Köyü’nde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre palet fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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