Palandökende kayak sezonu sona erdi

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( ERZURUM ) - ERZURUM



- Yerli ve yabancı turistlerin kış sezonunda akın ettiği Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak sezonu bugün itibariyle sona erdi. Kış aylarında oteller de yüzde yüz doluluk olan Palandökende Mart ayıyla birlikte yüzde ellilere gerilemişti. Baharın gelmesiyle güneşin kendini daha fazla hissettirmesiyle birlikte karlar eridi ve 1 Nisan itibariyle sezon tamamen kapandı. Yoğun bir kış sezonu geçiren kayak merkezinde pistlerin onarımı ve bakımı başlayacak ve yeni sezona hazırlıklar yapılacak. Son günde kayak ve kızak keyfi yaşayan kayak severler, muhteşem manzara eşliğinde kaymanın keyfini yaşadılar. (ST-AT)

