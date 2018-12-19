Palandöken Kayak Merkezi'nden kar manzaraları - ERZURUM
- Erzurum 'da soğuk hava - Palandöken Kayak Merkezindeki ormanlık alandan drone görüntüsü Erzurum 'da soğuk havaERZURUM (AA) - Erzurum 'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçülen Erzurum 'da, soğuk hava nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi.Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkarak işe gitmeye çalışan vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle buz ile kaplanan yol ve kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.Soğuk hava sebebiyle binaların çatısında buz sarkıtları oluşurken çeşme ve şadırvanlar da buz tuttu.Yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti kayak merkezlerinde misafir eden Palandöken Dağı'nda ise kar yağışıyla beyaza bürünen çam ormanları görsel şölen sunuyor.