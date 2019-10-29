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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Palandöken’in zirvesi beyaza büründü

Palandöken’in zirvesi beyaza büründü

Zirveye yağan kardan detaylar

Hava Sıcaklığı Kayak Merkezi Meteoroloji Deniz Seviyesi Kar Yağışı 

-Röportaj
-Sisten detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da bulunan 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağının zirvesi her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağının zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 derece hissedildiği sabah saatlerinde ise Palandöken Dağının deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin zirvesi beyaza büründü. Her yıl 29 Ekimde beyaza bürünen Palandöken bu yılda şaşırtmadı. Zirvenin beyaza bürünmesinin ardından sabah saatlerinde zirvede sis etkili oldu. Öte yandan meteoroloji yetkilileri don ve buzlanma olaylarına karşı uyarılarda bulundu. ( ST-)
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