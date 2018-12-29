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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Palandöken’de yılbaşı yoğunluğu

Palandöken’de yılbaşı yoğunluğu

Palandöken'den detaylar

Hafta Sonu Otobüs Seferleri Yabancı Turist Yılbaşı Güneşli Hava 

-Kayak yapan turistler
-Röportajlar

( ERZURUM - ÖZEL)- Yerli ve yabancı turistler akın akın geliyor ERZURUM

- Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yılbaşı tatilinin gözde merkezlerinden olan Palandöken'de hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı. Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayak severlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Yılbaşına sayılı günler kala Palandöken’de yer alan oteller yüzde yüz doluluğa ulaşırken uçak ve otobüs seferlerinde ise artış yaşanıyor. Hafta sonunda ise pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayarak güzel vakit geçirmeye çalışıyor. Bazı turistler de otellerin verandasında güneşlenerek hafta sonu keyfi yaşıyor. Büyük bir yoğunluğun yaşandığı pistlerde gün boyu kayak keyfi yapan kayak severler, Erzurum’a ve Palandöken’e hayran kaldıklarını ve tekrar gelmek istediklerini ifade ettiler. (ST-AT)
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