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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Palandöken’de meşaleli sezon açılışı

Palandöken’de meşaleli sezon açılışı

Açılıştan detaylar

Kış Turizmi Yurt Dışı Kayak Sezonu Havai Fişek Kışla 

-Vali Okay Memiş’in açıklamaları
-Açılış konserinden detaylar
-Meşaleli kayak gösterisi ve havai fişek detayları
-Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken’de kış sezonu açılışı, meşaleler ve havai fişekler eşliğinde yapıldı. Türkiye’nin bin 890 rakımdaki en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum’da kayak sezonu açıldı. Kentteki bir otel tarafından düzenlenen kayak sezonu açılış organizasyonunda havai fişekler eşliğinde meşaleli kayak gösterisi yapıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına aldırış etmeyen davetliler, sporcuların pistten inerek gerçekleştirdiği gösteriyi beğeniyle izledi. Yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda davetli, alkışlarla gösteri yapan sporcuları destekledi. Açılışa Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılırken törenin sunuculuğunu ünlü fenomen Bilal Tavlak yaptı. Gösterinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un kış sezonuna hazır olduğunu ifade ederek, “Bugün itibariyle Türkiye’de kış turizminin merkezi olan Palandöken’den sezonu açıyoruz. Burada ki otellerimiz ile Erzurum halkıyla 81ili 81 milyon kişiyi Erzurum’a davet ediyoruz. Erzurum yaklaşık 1 milyon vatandaşıyla bütün misafirleri burada karşılamaya hazırdır. Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve kurumlarımız imkanları misafirlerimiz için kış turizminin en önemli yerlerinden birisi olan Palandöken için seferber edilmiştir. Bugün itibari ile başlıyoruz Erzurum ve Türkiye için hayırlı bir sezon olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

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