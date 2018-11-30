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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Palandöken'de kayak heyecanı başladı - ERZURUM

Palandöken'de kayak heyecanı başladı - ERZURUM

- Kayak Merkezinden drone görüntüleri - Kayak Antrenörü Yavuz Kıyıcı'nın röportajı - Mina Baştan konuşması - Kayak merkezinden detaylarPalandöken'de kayak heyecanı başladı - Resmi açılışı yarın yapılacak kayak sezonu öncesi Erzurum 'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen kayak tutkunları, deneme amaçlı kayak yaptıERZURUM (AA) - Kış turizmi açısından Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum 'daki Palandöken'de, kayak tutkunları ilk kez piste çıkmanın mutluluğunu yaşadı.Yeni sezona yarın "merhaba" diyecek Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.Uluslararası Kayak Federasyonunca (FIS) tescillenen ikisi slolam olmak üzere 24 pist ile her yıl yerli ve yabancı on binlerce misafir ağırlayan kayak merkezine gelen kayak severler deneme amaçlı kayak yaptı.Kayak tutkunları, resmi açılışı yarın yapılacak pistlerde kayak ve snowboard yapıp eğlenceli anlar yaşadı.Kayak Antrenörü Yavuz Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum 'da kayak ve kış hasretinin sona erdiğini belirterek, Palandöken'de bu yıl ilk kez kayak yapma fırsatı bulduklarını anlattı. - "Herkesi Palandöken'e davet ediyorum"Palandöken'in kış turizmine önemli katkı sunduğunu aktaran Kıyıcı, şunları belirtti:"Kayakla olan uzun ayrılığın sonuna geldik. Herkesin iyi bir kış sezonu geçirmesini diliyorum ve Palandöken'e davet ediyorum. Kış aylarında yapılabilecek en güzel spor dallarından biri kayak. Son zamanlarda yapılan uluslararası organizasyonlar Palandöken'in önemini artırdı. Tabi ki Uludağ, Sarıkamış ve Erciyes de çok güzel ama Palandöken'in hem uluslararası arenada bir yeri var hem de kayak sezonuna erken başlanması açısından önemi var."Kayak tutkunu Mina Baştan da sezonun başlaması dolayısıyla heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bu sezonun çok güzel geçeceğine inanıyorum. Palandöken muhteşem bir yer, pistler çok temiz ve bakımlı. Kar yağdığı için sezon erken açıldı." diye konuştu.

Kış Turizmi Kayak Merkezi Kayak Tutkunları Kar Yağışı Uluslararası Organizasyonlar 

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