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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Palandöken’de düşe kalka kayak keyfi

Palandöken’de düşe kalka kayak keyfi

Kayak İl temsilcisi ile röportaj

Öğrenciler 

-Kayak merkezinden detay
-Kızak kayan aileler
-Çocuklardan detay
-Düşe kalka kayan kayakçılar

( ERZURUM )- Kayak öğrenmek isteyen vatandaşlar Palandöken’e akın etti- Minikler kayak severler Palandöken’in tadını doyasıya çıkardı ERZURUM

- Kayak sezonu açılışını yaptığı günden beri kayakseverlerin akınına uğrayan Palandöken, daha önce hiç kayak yapmayanlara da kayak öğrenme fırsatı sunuyor. Türkiye’nin gözde kış şehirlerinden biri olan Erzurum’da, vatandaşlar kayak öğrenebilmek için Palandöken’e çıktı. Özel kayak kıyafetleri ve kayak takımlarıyla öğrenmeye hazır olan vatandaşlar, düşe kalka piste alıştı. Hafta sonunu değerlendirmek için pistlere gelenler aileler arasında, kar ile ilk defa tanışanlarda vardı. Yaklaşık 2 saat kadar süre ile kayabilecek duruma gelen öğrenciler önce düşe kalka ayakta durabilmeyi öğrendi. Daha sonra adımlamayı, ilerlemeyi ve kaymayı öğrenerek, Palandöken’in tadını doyasıya yaşadı. Kayak Antrenörü İl Temsilcisi Taner Döşkaya, Pistlerin kayak severlere çok yoğun ilgisi olduğunu söyledi.

Yılbaşının yaklaşması dolayısıyla Erzurum’a vatandaşların adeta akın ettiğinden bahsetti. Kayak eğitimi almak isteyenlerin temel eğitim dersleri ile 2 saatlik kolay bir öğrenimle bu sporu yapılabileceğini belirtti.
Palandöken kayak pistlerinde, 15 ve 18 aylık miniklerin kızaklarla eğlenmeleri ise yüzleri gülümsetti.
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