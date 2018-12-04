- Palamut ve çinekop rekor kırdı

-- Balık tezgahlarından görünüm

-- Balık Hali Yetkilisi Bandırma Balıkhane Şefi Kamuran Aydoğan’ın açıklamaları



( BALIKESİR )- Bandırma’'da bu yıl yakalanan palamut geçen yıla oranla 3 kat, çinekop ise 4 kat daha fazla- Sardalya ve istavritte düşüş var. BALIKESİR



- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Su Ürünleri Hali’ne gelen balık miktarı önceki yıla ara oranla artış gösterdi. Halde palamut 400 bin çift ile birinci sıradaki yerini aldı. Bandırma Balık Hali’nde balıkçıların vira bismillah diyerek denizlere açıldıkları Eylül Ayı’ndan bu yana adeta balık akını yaşandı. Son 3 aylık verilere göre denizlerin kralı olarak dile getirilen palamutta geçen yıla oranla önemli miktarda artış yaşandı. 2017 yılında Balık Hali’ne 160 bin çift palamut gelirken bu rakam bu yılın aynı aylarında 400 bin çifte yükseldi. Geçtiğimiz yıl 15 ile 25 TL arasında alıcı bulan palamutun fiyatı ise aynı oranda kalarak 16-22 TL arasından satıldı. Bandırma Balık Haline denizlerde 1 Eylül av sezonunun başladığı günden itibaren 3 aylık verilere göre hamsi miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre 27 Bin kasadan 25 bin kasaya geriledi. Bu balıkların çoğunluğu Karadeniz’e açılan balıkçılar tarafından getirildi.

Hamsi, geçen yıl kasası 40 ila 150 lira arasında alıcı bulurken bu yıl kasası 25 ile 100 lira arasından satıldı. Hamsi, Marmara Denizi’nde küçük olması nedeniyle vatandaşlar tarafından fazla tercih edilmediği için fiyatları düşürdü. Çinekop, geçen yıl 3 bin 500 kasa ortalaması ile 150-400 lira arasında alıcı bulurken, bu yıl 4 kat artış göstererek 17 bin kasa ortalama ile 125-350 lira arasından satıldı. Diğer balıkların miktarında ise azalma oldu. Sardalye 40 binden 12 bin kasaya, istavrit 20 bin kasadan 5 bin 500 kasaya, Lüfer 30 bin kasadan 13 bin kasaya gerilerken, uskumru balığı ise bu yıl hiç gelmedi. Palamut ve Çinekop’un yüzde 90’ı Karadeniz’den geldi. Bandırma Balıkhane Şefi Kamuran Aydoğan yaptığı açıklamada, " Bandırma Balık Hali’ne yasak kalktıktan sonra Eylül Ekim ve Kasım aylarında gelen balık miktarlarında cinsine göre bazılarından artış bazılarında azalma görüldü.

Artan balıklarda palamut ve çinakop önemli yer tuttu. Burada önemli olan bu balıkların yüzde 90’ına yakını Karadeniz bölgesinden gelmesi. Marmara Bölgesinde bu balıklar maalesef yine yok. Geçen seneye oranla sardalye de fark var. Geçen yıla oranla bu yıl çok az. Yine önemli bir balık hamsi. Hamsi bu yıl Marmara’da çok bol ama ince. Satışı pek tutulmadı halk tarafından. Palamutun da bol olması hamsinin satışını düşürdü. Büyük oranda hamsi yeme gidiyor. Son bir aydan bu yana hale Karadeniz’den hamsi geliyor. Her gün 200-300 kasa geliyor ortalama. İstavrit yine bu yıl az. Geçen yıl daha fazlaydı" şeklinde konuştu.

(İA-UGR-

