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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- Pakistanlı öğrencilerden Afganistan’da hafızlık törenine saldırıya protesto - Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı eylemde Kur'an-ı Kerim okundu Haberi

- Pakistanlı öğrencilerden Afganistan’da hafızlık törenine saldırıya protesto - Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı eylemde Kur'an-ı Kerim okundu Haberi

Sosyal medyadan alınan genel görüntüleri

( KARAÇİ ) - Pakistanlı öğrencilerden Afganistan’da hafızlık törenine saldırıya protesto- Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı eylemde Kur'an-ı Kerim okundu KARAÇİ

Hava Saldırısı Mezuniyet Mezuniyet Töreni Öğrenciler Saldırı 


- Pakistan'da hafızlık öğrencileri, Afganistan'da hafızlık törenine gerçekleştirilen saldırıyı protesto etti. Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet törenine Afganistan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 100 öğrenci hayatını kaybetmişti. Pakistan’ın Karaçi şehrinde hafızlık öğrencileri, cadde kenarında Kur'an-ı Kerim okuyarak hava saldırısını protesto etti. Yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen eylemde öğrenciler, Pakistan bayrağı ile ölen öğrencilerin fotoğraflarını taşıdı. Saldırıyı Kur’an-ı Kerim okuyarak protesto eden öğrenciler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
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