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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Pakistanlı kaçak göçmen Türk dizilerini izleyerek Türkçeyi öğrendi

Pakistanlı kaçak göçmen Türk dizilerini izleyerek Türkçeyi öğrendi

Polis araç kovalamacası

Kaçak Göçmen İnsan Kaçakçılığı Şüpheli Araç Polis Ekipleri İnsan Kaçakçıları 

-Zanlının yakalanması ve kelepçelenmesi Zanlı ve polislerden detay ve genel görüntüler
-12 kişilik minibüsten çıkan 63 kişilik kaçak göçmenler
-Kaçak göçmenlerden görüntü
-Pakistanlı göçmenle röportaj

( ERZURUM )- 12 kişilik minibüsten 42 kaçak göçmen çıktı- Pakistanlı kaçak göçmen: "Türkçeyi Türk dizilerini, filmlerini izleyerek öğrendim. Polat Alemdar karakteri Türkçeyi öğrenmeme en büyük neden oldu. Türkiye’yi seviyorum"-"Ailemiz şehit düştü. Türkiye’ye para kazanmak için geliyoruz. Amacımız İstanbul’a gitmek" ERZURUM

- Erzurum’da ‘dur’ ikazına uymayarak polislerin üzerine aracını sürüp kaçan zanlı, kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı gözaltına alınırken kullandığı 12 kişi yolcu taşıma kapasiteli minibüsten Afganistan ve Pakistan uyruklu 42 kaçak göçmen çıktı. Olay, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Tortum yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tortum istikametinden Erzurum’a kaçak göçmen taşıdıkları yönünde iki minibüsün plaka bilgileri polis ekiplerine bildirildi.
Bunun üzerine şüpheli araçları durdurmak için polis ekipleri Erzurum girişindeki uygulama noktasında tertibat aldı. Bir süre sonra uygulama noktasına gelen öncü araç ve kaçak göçmenleri taşıyan minibüse ‘dur’ ihtarı çekildi. Öncü araç durdurulurken kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polislerin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçtı. Kaçan minibüs takibe alınarak kovalamaca yaşandı. 1 kaç kilometre sonra kaçak göçmenleri minibüste bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı kıskıvrak yakalandı. Olayda 2 zanlı insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. “12 kişilik minibüsten 42 kaçak göçmen çıktı” Zanlının yakalanmasının ardından minibüsteki kaçak göçmenleri aşağı indiren polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. 12 + 1 kapasiteli minibüsten Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 42 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler belediye otobüslerine bindirilerek adli işlemleri yapılması için polis merkezlerine götürüldü. “Pakistanlı kaçak göçmen Türk dizilerini izleyerek Türkçeyi öğrendi” Öte yandan 42 kişilik kaçak göçmen gurubundan tek Türkçeyi bilen Pakistan uyruklu 14 yaşındaki A. T., 8 gün yol yürüdükten sonra yasa dışı yollardan Türkiye’ye girdiklerini ifade ederek, “Ülkemizde savaş var, yoksulluk var. Çoğu ailemiz şehit düştü. Türkiye’ye para kazanmak için geliyoruz. Amacımız İstanbul’a gitmek. Paramız olmadığı için pasaport alamıyoruz insan kaçakçıları vasıtasıyla geliyoruz. Türkçeyi Türk dizilerini, filmlerini izleyerek öğrendim. Polat Alemdar karakteri Türkçeyi öğrenmeme en büyük neden oldu. Türkiye’yi seviyorum” diye konuştu.

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