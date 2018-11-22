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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Pakistanlı Bakan, Uçuşu İptal Edilince Kıyafetlerini Yaktı

- Pakistanlı Bakan, Uçuşu İptal Edilince Kıyafetlerini Yaktı

bakanının kıyafetlerini yakması

İslamabad Protesto Yüksek Mahkeme İslam Gesi 

-güvenlik görevlileri müdahale

(İSLAMABAD) - Pakistanlı bakan, uçuşu iptal edilince kıyafetlerini yaktı İSLAMABAD

- Pakistan’da bir bakan, uçuşu iptal edilince havaalanının ortasında kıyafetlerini yaktı. Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesi bakanı Fida Husain İslamabad Uluslararası Havaalanı’nda, kıyafetlerini yakarak uçuşunun iptal edilmesini protesto etti. Terminal binasının ortasında kıyafetlerini yakan Pakistanlı bakan, güvenlik görevlilerinin yaklaşması üzerine kollarını uzatarak kendisine kelepçe takılmasını istedi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Fida Husain, “yanlış davranış” gerekçesiyle yüksek mahkemeye çağrıldı. Husain’in 3 Aralık'ta Yüksek Mahkemede hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Pakistan Uluslararası Havayolları, 07.00’deki İslamabad-Gilgit uçuşunu kötü hava koşulları nedeniyle ilk önce ertelemiş, sonrasında ise iptal etmişti.
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