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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
- Pakistanlı Bakan Çaudri: “Hindistan, Keşmir’i Filistin’e dönüştürmeye çalışıyor” Haberi

- Pakistanlı Bakan Çaudri: “Hindistan, Keşmir’i Filistin’e dönüştürmeye çalışıyor” Haberi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı binası

İngiltere Sosyal Medya Yasa Tasarısı Gözyaşı Parlamento 

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-Dışişleri Bakanlığı sitesinden açıklama görüntüsü

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

- Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hindistan, nüfus demografisini değiştirerek ve yerleşimcileri bölgeye getirerek Keşmir’i Filistin’e dönüştürmeye çalışıyor” dedi.
Hindistan'da Cemmu Keşmir'in özerkliğini kaldıran yasa tasarısının Federal parlamentonun üst kanadı olan Eyaletler Meclisi’nde de kabul edilmesinin ardından Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hindistan, nüfus demografisini değiştirerek ve yerleşimcileri bölgeye getirerek Keşmir’i Filistin’e dönüştürmeye çalışıyor. Parlamenterler sıradan konularla mücadele etmekten vazgeçmeli, Hindistan’a kan, gözyaşı ve terle yanıt verilmesine neden oluyorlar. Eğer savaş çıkarsa, savaşa hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı. İngiltere, 1947 yılında Hindistan’dan çekilirken Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bırakmıştı. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir halkı, Pakistan ile birleşme kararı alsa da dönemin prensi tercihini Hindistan’dan yana kullanmıştı. Bölge halkının prens tarafından verilen karara karşı çıkmasının ardından Hindistan ve Pakistan bölgeye asker göndermiş ve iki komşu arasında 1947 yılında savaş çıkmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948 yılında aldığı kararla Keşmir’in askerden arındırılmasına karar vermişti. Günümüzde Hindistan Keşmir’in yüzde 45’ini Pakistan ise yüzde 35’ini kontrol ediyor. Hindistan kontrolündeki bölgelere "Cammu Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir" adını verdi. (YM-HA-D)
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