Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan Uluslararası Savunma Fuarı Ve Semineri İkinci Gününde - Pakistan'da Türk Savunma Sanayi Firmalarına Büyük İlgi Haberi

- Pakistan Uluslararası Savunma Fuarı Ve Semineri İkinci Gününde - Pakistan'da Türk Savunma Sanayi Firmalarına Büyük İlgi Haberi

Fuardan görüntüler

( KARAÇİ ) - Pakistan Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri ikinci gününde- Pakistan'da Türk savunma sanayi firmalarına büyük ilgi KARAÇİ

Tron Zırhlı Araç Savunma Sanayi Helikopter 


- Pakistan'da düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nin ikinci gününde Türk savunma sanayi firmaları büyük ilgi görüyor. IDEAS 10. Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri, Pakistan'ın Karaçi şehrinde dün başladı.
Pakistan'la MİLGEM ve Atak helikopterinin ihracatına yönelik sözleşmelere bu yıl imza atan Türk savunma sanayisi, bölgenin en önemli fuarları arasında yer alan IDEAS'a 25 Türk firmasıyla katılıyor. Karaçi Fuar Merkezinde gerçekleştirilen fuarda bin 750 metrekarelik bir alanı kaplayan Türk ulusal çadırında ürünlerini sergileyen Türk firmaları büyük ilgi görüyor. Fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insanlı/insansız çeşitli hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumu yapılıyor. Türk firmaları, Pakistan'daki yerel ihtiyaçların karşılanmasına ek olarak, katılımcı Afrika ve bölgesel ülkelerin silahlı kuvvetlerini modernize etmek ve güçlendirmek için tanıtım, pazar ve satış anlaşmaları yapmayı hedefliyor.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Yıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak ÖldürdüYıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak Öldürdü
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Adil Öksüz'ün Eşi ABD'de GörüntülendiAdil Öksüz'ün Eşi ABD'de Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı