- Pakistan Uluslararası Savunma Fuarı Ve Semineri İkinci Gününde - Pakistan'da Türk Savunma Sanayi Firmalarına Büyük İlgi



- Pakistan'da düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nin ikinci gününde Türk savunma sanayi firmaları büyük ilgi görüyor. IDEAS 10. Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri, Pakistan'ın Karaçi şehrinde dün başladı.

Pakistan'la MİLGEM ve Atak helikopterinin ihracatına yönelik sözleşmelere bu yıl imza atan Türk savunma sanayisi, bölgenin en önemli fuarları arasında yer alan IDEAS'a 25 Türk firmasıyla katılıyor. Karaçi Fuar Merkezinde gerçekleştirilen fuarda bin 750 metrekarelik bir alanı kaplayan Türk ulusal çadırında ürünlerini sergileyen Türk firmaları büyük ilgi görüyor. Fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insanlı/insansız çeşitli hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumu yapılıyor. Türk firmaları, Pakistan'daki yerel ihtiyaçların karşılanmasına ek olarak, katılımcı Afrika ve bölgesel ülkelerin silahlı kuvvetlerini modernize etmek ve güçlendirmek için tanıtım, pazar ve satış anlaşmaları yapmayı hedefliyor.

