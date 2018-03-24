Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Pakistan Milli Günü Resepsiyonu Ankara’da kutlandı Video

Pakistan Milli Günü Resepsiyonu Ankara’da kutlandı Video

- Davetlilerden görüntü

Strateji General Savunma Sanayi Diplomat Kuvvet Komutanları 

-- Nurettin Canikli’nin konuşması
-- Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 78’inci yıl dönümü Ankara’da çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyonla kutlandı. Pakistan’ın bağımsızlığının 78’inci yıl dönümü dolayısıyla Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi’nin ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.
Programa Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, diplomatik ve askeri temsilciler katıldı.
Canikli, yaptığı resepsiyon konuşmasında, Pakistan ve Türkiye’nin gerçek anlamda, herhangi bir şartla sınırlandırılmaksızın iki kadim dost olduğunu, Pakistan ve Türk halkının birbirlerinin parçaları olduğunu ifade etti.
Canikli, Türk halkının, Pakistan'ın en zor günlerde bile yanlarında olacağına inandığını belirterek, “15 Temmuz’da hain FETÖ'nün darbe teşebbüsünden sonra Pakistan devleti ve milletinin verdiği destek unutulmaz, takdire şayan desteklerdendir” dedi.
Türkiye ve Pakistan’ın coğrafyalarında ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Canikli, özellikle savunma sanayi alanında çok önemli ve stratejik projeleri yürütmeye önem verdiklerini aktardı. Törenin ardından, davetlilere Pakistan yemekleri ikram edildi. (CNR-
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı