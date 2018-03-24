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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Pakistan Milli Günü - 3 köprü Pakistan Milli Günü dolayısıyla ışıklandırıldı - İSTANBUL Haberi

Pakistan Milli Günü - 3 köprü Pakistan Milli Günü dolayısıyla ışıklandırıldı - İSTANBUL Haberi

- 15 Temmuz Şehitler köprüsünün ışıklandırılmasından görüntülerPakistan Milli Günü - İstanbul 'da iki kıtayı bağlayan 3 köprü Pakistan Milli Günü dolayısıyla ışıklandırıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri 23 Mart Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı.Köprüler 23 Mart gecesi boyunca Pakistan bayrağını sembolize eden yeşil ve beyaz renklerle ışıklandırılacak.

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