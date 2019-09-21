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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pakistan'ın 'Karakurum Maratonu' 4 bin 500 metre yükseklikte start aldı - ISLAMABAD Haberi

Pakistan'ın 'Karakurum Maratonu' 4 bin 500 metre yükseklikte start aldı - ISLAMABAD Haberi

Pakistan'ın "Karakurum Maratonu" 4 bin 500 metre yükseklikte start aldı - ISLAMABAD

:DetaylarPakistan'ın "Karakurum Maratonu" 4 bin 500 metre yükseklikte start aldıİSLAMABAD (AA) - Dünyanın en yüksekte düzenlenen maratonlarından "Karakurum Maratonu", farklı ülkelerden 154 atletin katılımıyla Pakistan'da başladı.

Sekte Maraton 

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