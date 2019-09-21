Pakistan'ın 'Karakurum Maratonu' 4 bin 500 metre yükseklikte start aldı - ISLAMABAD Haberi
Pakistan'ın "Karakurum Maratonu" 4 bin 500 metre yükseklikte start aldı - ISLAMABAD
:DetaylarPakistan'ın "Karakurum Maratonu" 4 bin 500 metre yükseklikte start aldıİSLAMABAD (AA) - Dünyanın en yüksekte düzenlenen maratonlarından "Karakurum Maratonu", farklı ülkelerden 154 atletin katılımıyla Pakistan'da başladı.
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