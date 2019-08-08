Pakistan'dan Suriyelilere 1.7 milyon dolarlık pirinç yardımı Haberi

-Pirinçler detay

-Pirinçler dağıtılırken detay

-Muslım Hands Derneği Başkanı Sayed Lakhte Hassan pirinç dağıtırken detay

-Muslım Hands Derneği Başkanı Sayed Lakhte Hassan röp

-Konteynırlardaki çocuklar detay

-Başkan Hassan konteynırları gezerken detay

-Başkan Hassan çocuklarla beraber detay

-Uğur Mahmut röp

-Gıda kolilerinin bulunduğu depo detay



( HATAY )- Muslim Hands Derneği 81 tır yardımı AFAD ve Türk Kızılayı’na teslim etti HATAY



- Muslım Hands Derneği (Müslüman Eller) İdlib kırsalında ve Türkiye’de bulunan Suriyeliler için 81 tır pirinci AFAD ve Türk Kızılayı’na teslim etti. Merkezi Londra’da bulunan “Muslım Hands Derneği (Müslüman Eller) tarafından Güney Afrika, Londra ve Fransa’da bulunan Pakistan kökenli Müslüman yardımseverler, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Türkiye sınırına yakın İdlib kırsalında bulunan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 81 tır pirinci AFAD ve Türk Kızılay’ına teslim etti. Yardımlar, Türkiye’de başta Hatay olmak üzere, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’te bulunan konteynır kentte yaşayan sığınmacılara dağıtılacak. Toplam maliyeti 1.7 milyon dolar olan yardımın Türkiye’de kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacılara ulaştırılmak üzere 50 yardım tırı Türk Kızılayı’na teslim edilirken, 31 yardım tırı ise İdlib kırsalında bulunan ihtiyaç sahibi Suriyelilere teslim edilmek üzere AFAD teslim edildi. Muslım Hands Derneği Başkanı Sayed Lakhte Hassan yardımları Türk yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonrasında AFAD ve Türk Kızılay’ına teslim ettiklerini belirterek, “Merkezi Londra bulunan Muslim Hands Derneği örneği olarak Suriyeli kardeşlerimiz için başlattığımız gıda yardımı kampanyası kısa sürede amacına ulaştı. Kampanyaya İngiltere, Fransa ve Güney Afrika’da yaşayan Pakistanlı Müslümanlar tarafından organize edildi. Çok şükür kısa sürede 1.7 milyon dolar değerinde ki 81 tır dolusu pirinci Türk yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonrasında AFAD ve Türk Kızılay’ına teslim ettik. İnşallah bundan sonra ki zaman sürecinde bu tür yardımlarımız devam edecektir. Bu hususta bize her konuda yardımcı olan başta Türk Hükümeti, AFAD ve Türk Kızılayı’na teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan, Türk Kızılayı adına 50 yardım tırını teslim alan Suriye yardımları operasyon masası sorumlusu Uğur Mahmut pirinçlerin Türkiye içerisindeki Suriyelilere dağıtılmaya başlandığını belirterek, “Muslım Hands Derneği tarafından Türkiye’de dağıtılmak üzere teslim edilen 50 tır ile birlikte pirinç geldi. Bu pirinçler yurt içi kamplarımızda kalan Suriyeli misafirlerimize dağıtmak üzere her gün sevk edilmektedir. 244 ton Türkiye’de içerisinde ki Suriyeli misafirlere dağıtılmak üzere, dağıtılmış ve yerlerine ulaşmış olacak. Bu yardımlarından ötürü Muslım Hands Derneği’ne teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Teslim töreninde Muslım Hands Türkiye temsilcisi Muhammed Usman Alidir ve dernek üyeleri hazır bulundu. (GKH-

