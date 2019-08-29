Pakistan'dan balistik füze denemesi - İSLAMABAD Haberi

- Füze denemesinden detaylarİSLAMABAD (AA) - Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği balistik füze denemesi başarıyla sonuçlandı.Gece yapılan denemenin görüntüleri, Pakistan ordusunun Twitter hesabından paylaşıldı. Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, 'Ghaznavi' adı verilen balistik füzenin her türlü savaş başlığını taşıyabilme kabiliyetine sahip olduğunu duyurdu. Karadan karaya fırlatılan Ghaznavi, 290 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım