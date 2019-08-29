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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pakistan'dan balistik füze denemesi - İSLAMABAD Haberi

Pakistan'dan balistik füze denemesi - İSLAMABAD Haberi

- Füze denemesinden detaylarİSLAMABAD (AA) - Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği balistik füze denemesi başarıyla sonuçlandı.Gece yapılan denemenin görüntüleri, Pakistan ordusunun Twitter hesabından paylaşıldı. Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, 'Ghaznavi' adı verilen balistik füzenin her türlü savaş başlığını taşıyabilme kabiliyetine sahip olduğunu duyurdu. Karadan karaya fırlatılan Ghaznavi, 290 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.

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